Eingeschlossener Klima-Killer

Die Ideen funktionieren in etwa gleich: Das CO₂ wird in sogenannten Abscheidetürmen abgefangen, komprimiert, verflüssigt und dann über Pipelines und Tanker in ein Endlager überführt. Leergepumpte Ölfelder in tieferen Sedimentschichten eignen sich beispielsweise dafür. Auch in Deutschland werden CO₂-Speicher im Untergrund immer wahrscheinlicher. Doch die Technologie ist umstritten. (Mehr dazu lesen Sie hier.)