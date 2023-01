Das Kleidungsstück, das womöglich einmal chic war, ist knapp 80 Jahre alt und gehörte einer polnischen oder russischen Zwangsarbeiterin. Es erinnert an ein konkretes Schicksal, an die Würde einer Frau, die im März 1945, im Chaos der letzten Kriegswochen, gemeinsam mit 70 anderen Menschen auf dem Weg in die Heimat war. Doch die Nazis, die den Krieg an der Front längst verloren hatten, machten Jagd auf die Geflohenen – und entdeckten unter anderem die Frau und ihre Begleiter. Alle wurden erschossen, ihre Leichen nach dem Krieg an einer anderen Stelle bestattet. Ihre letzten Habseligkeiten, darunter der Schuh sowie weitere Kleidungsstücke, Kosmetikartikel und Essgeschirr, blieben zurück und wurden erst ab 2015 von einem Historiker und seinen Kollegen wiederentdeckt.

Vergangene Woche dachte ich wieder an die Recherche im Sauerland, als ich an einem Artikel über Forschungen auf Shark Island vor der namibischen Küste arbeitete. Die Halbinsel ist von der westfälischen Mittelgebirgsregion zwar weit entfernt, hat aber gleich zwei Dinge mit ihr gemeinsam.

Erstens war sie ebenfalls Schauplatz eines monströsen deutschen Verbrechens: Bis zu 3000 Angehörige der einheimischen Volksgruppen der Herero und Nama kamen zwischen 1915 und 1917 im Konzentrationslager auf Shark Island, damals Haifischinsel genannt, ums Leben; sie wurden zum Opfer der deutschen Kolonisten und starben infolge von Unterernährung, Skorbut und schwerer Arbeit.