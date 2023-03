Überlebenschance sinkt erheblich

Laut einer neuen Studie in »Royal Society Open Science« bedeutet diese extreme Form der Polygamie für die Männchen lebensbedrohlichen Stress. In den ersten Jahren ihres Lebens haben männliche und weibliche See-Elefanten laut der Autorinnen und Autoren noch in etwa dieselben Überlebenschancen. Doch das ändert sich ab einem Alter von acht Jahren. Also in jener Lebensspanne, in welcher Männchen in der Regel versuchen, einen Harem zu erobern.