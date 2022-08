Delfine formen demnach jahrzehntelange soziale Bindungen und kooperieren innerhalb und zwischen Gruppen, um sich gegenseitig bei der Partnersuche zu helfen und Konkurrenten abzuwehren. Das hat eine Studie der University of Massachusetts Dartmouth ergeben. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht.