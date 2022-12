Neurologische Untersuchungen Können Delfine an Alzheimer erkranken?

Immer wieder stranden Delfine an den Küsten Großbritanniens. Manchmal allein, manchmal in Gruppen – manchmal können sie gerettet werden, manchmal nicht. Warum die Tiere an den Stränden landen, ist oft unklar. Forschende haben die angespülten Tiere nun auf Pathologien im Gehirn untersucht, die zu den Kennzeichen von Alzheimer gehören.