Bei Lärm in ihrer Umgebung erhöhen Delfine die Lautstärke und die Dauer der Pfiffe, mit denen sie sich verständigen. Sie schreien gewissermaßen gegen den Lärm an. In vielen Fällen sind die Tiere aber nicht laut genug, sie können den Lärm nicht kompensieren, berichtet ein Team um Pernille Sørensen von der Universität Bristol in Großbritannien im Fachjournal »Current Biology«.