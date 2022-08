Bewegung als Prävention Aktivere Hunde werden seltener dement

Der Hund macht sein Geschäft in die Wohnung, obwohl er wissen müsste, dass er es nicht darf, oder er steht in einer Zimmerecke als wäre er in Trance: Auch die beliebten Vierbeiner können an Demenz erkranken. Einige Studien, so berichtet es die »New York Times« , hätten ergeben, dass die Erkrankung bei mindestens 14 bis 35 Prozent der älteren Hunde auftreten kann. Forschende haben in der Zeitschrift »Scientific Reports« nun die Ergebnisse ihrer aktuellen Untersuchung veröffentlicht: Die Wahrscheinlichkeit, dass Hunde eine kognitive Dysfunktion entwickeln, hängt auch mit ihrer Aktivität zusammen.