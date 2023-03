Liebe Leserin, lieber Leser,

auf dem nächsten Jahreskongress der American Academy of Neurology im April in Boston werden die Ergebnisse einer Studie mit 13.700 Frauen vorgestellt. Demnach können sieben bestimmte Verhaltensweisen im mittleren Alter das Risiko für Demenz später erheblich verringern. Haben wir es selbst in der Hand, unsere Geisteskraft bis ins hohe Alter zu erhalten?