Rutz hat bereits die von ihm so genannte »Anthropause« erforscht , jene Phase Anfang 2020, als weltweit Corona-Lockdowns verhängt wurden und die Mobilität an Land, im Wasser und in der Luft stark sank. Für dieses Frühjahr erwartet die Reisebranche eine Rückkehr auf präpandemisches Niveau, vielleicht werden die Menschen sogar noch mehr reisen als vor 2020. Es gibt ja einiges nachzuholen.

Die unverhoffte Pause, haben Rutz und andere Forschende beobachtet, war teils eine Wohltat für die Natur. So konnten Meeresschildkröten an den Stränden Floridas ungestört brüten – und hatten 2020 fast vierzig Prozent mehr Nachwuchs als in früheren Jahren. Andere Tiere wurden nicht von stark befahrenen Straßen von ihren Wanderbewegungen abgehalten, denn es herrschte weniger Verkehr.

Doch es zeigten sich auch gegenteilige Effekte. Die Trottellummen auf der schwedischen Insel Stora Karlsö etwa dürften die Touristen vermisst haben, für die das Eiland 2020 gesperrt war. Statt der Menschen kamen viel mehr Seeadler als zuvor, womöglich meiden sie sonst die Nähe von Menschen. Die verschreckten Trottellummen ließen ihre Eier im Stich, welche dann wiederum von Möwen und Krähen gefressen wurden. Und für Stadttauben und andere Kulturfolger bedeuteten die Lockdowns wahre Hungersnöte: Sie sind abhängig von Essensresten vor allem aus der Gastronomie.

Ähnlich verblüffende Erkenntnisse erwarten Rutz und andere Ökologinnen und Ökologen nun von der Erforschung des Anthropulses . Und dennoch hoffen sie, dass er nicht so groß wird wie angenommen, weil die Menschen sich eben doch zurückhalten. »Durch die Pandemie haben viele von uns die Natur wieder zu schätzen gelernt«, sagte er mir im Interview: »Ich würde mir wünschen, dass davon etwas bleibt.«

