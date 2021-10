Pandemien und ihre Folgen Auf die Seuche folgt eine bessere Welt. Immer.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie wollen wissen, wie es nach Corona weitergeht? Ich auch. Im SPIEGEL dieser Woche finden Sie mögliche Antworten dazu – und zwar aus der Vergangenheit. Meine Kollegin Rafaela von Bredow hat Bernd Gutberlet gesprochen, einen Berliner Historiker, der untersucht hat, was Seuchen mit Gesellschaften machen. Ob Pest, Pocken, Cholera oder Corona: Sie bringen zunächst Elend und Tod. Aber am Ende triumphiert die Menschheit immer, und fortan lebt sie dank ihres Sieges in einer besseren, moderneren und gerechteren Welt. Zumindest bis zur nächsten Seuche.