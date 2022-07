Tatsächlich fanden die Spanier das Wrack in nur rund zehn Metern Tiefe, und so gelang die Bergung ihres Schatzes. Den brachte man nun nach Havanna, wo er auf die 650 Tonnen schwere »Nuestra Señora de las Maravillas« umgeladen wurde: Ein mächtig schweres Schiff, das am Neujahrstag 1656 mit 650 Seelen an Bord und einem Geleitschutz aus 22 Kriegsschiffen Richtung Spanien aufbrach.