Hitzefalle Deutsche Bahn »Temperatur im Zug für Fahrgäste nicht mehr auszuhalten«

In einem voll besetzten ICE ist am Wochenende die Klimaanlage ausgefallen. Warum wird es im Zug eigentlich so heiß und wie kann man so eine Fahrt überstehen? Die wichtigsten Antworten für die kommende Pannensaison.