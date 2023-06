Wie schnell die Käfer ganze Waldstücke befallen, hängt auch damit zusammen, wie viele Tiere anfangs in einer Region vorhanden waren, so Hartmann. »Besonders in den niederen Lagen, wie im Sauerland, konnte der Borkenkäfer sich schon in den vergangenen Jahren stark ausbreiten«. In diesen Regionen schreite der Befall dementsprechend schneller voran als in höheren Lagen wie etwa im Thüringer Wald.