Großteil der Ballons kommt von Kinderpartys

Zweimal täglich, um 10.45 und 22.45 Uhr, steigen die Ballons mit einer Geschwindigkeit von etwa 18 Kilometern pro Stunde in die Höhe. Am Boden sind die dehnbaren Ballons drei bis fünf Meter hoch, am höchsten Punkt bis zu 40 Meter. Nach rund anderthalb Stunden, in einer Höhe von rund 30 Kilometern, platzt der dünne Latex-Ballon. Ein Fallschirm entfaltet sich und die Sonde gleitet zu Boden. Ein Flug kostet etwa 250 Euro, pro Tag schickt der DWD etwa 20 Ballons in die Luft.