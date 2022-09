Erstmals in der Bundesrepublik Deutschland bekommt Beauftragten für Meeresschutz

Wie das Umweltministerium mitteilt , ist das neue Amt im Geschäftsbereich von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) angesiedelt. Der neue Meeresbeauftragte soll die Bundesregierung etwa in nationalen und internationalen Verhandlungen zum Meeresschutz vertreten. »Gesunde Meere sind essenziell für den Klimaschutz und Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzenarten«, wird Lemke in der Mitteilung zitiert. »Mit dem Meeresbeauftragten schafft die Bundesregierung eine zentrale Position in der deutschen Meerespolitik.«