Mit den Geldern wolle Ungarn die Anschaffung zusätzlicher elektrisch betriebener Stadtbusse im öffentlichen Personenverkehr fördern, in Tschechien werde die energetische Sanierung von Eigenheimen und in Bulgarien die Sanierung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden unterstützt, heißt es in der Mitteilung. »Auch die Dokumentation, Auditierung der Umsetzung sowie die Berichtspflichten der Verkäuferstaaten sind in den Verträgen geregelt, die Deutschland mit den Ländern jeweils zum Ankauf von Emissionsberechtigungen abschließt.«