Forscher verfügen heute über deutlich feinere Analysemethoden als früher. Deswegen lässt sich Glyphosat in sehr vielen Lebensmitteln aufspüren, bei deren Produktion Getreide nötig war. Doch der bloße Nachweis eines Schadstoffes sagt noch nichts über die Gefahr aus, die von ihm in der ermittelten Menge ausgeht; manchmal handelt sich nur um wenige Milliardstel Gramm.

Schleh ist Autor eines Buches mit den Namen »Vorsicht, da steckt Gift drin!«. Er befasste sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Schadstoffen, die uns im Alltag bedrohen. Die Gefahren durch Weichmacher, Schwermetalle oder Flammschutzmittel, mit denen sich unlängst auch das Umweltbundesamt in einem Studienprojekt befasste, will er ganz sicher nicht verharmlosen. Aber der Wissenschaftler warnt auch vor Alarmismus. Viele Medienberichte und Verlautbarungen der Gesundheitslobby würden Gefahren massiv übertreiben – und damit Angst verbreiten, die oft genug ins Irrationale abdrifteten.

Bild der Woche

Der Raum sieht aus wie die Installation eines modernen Künstlers, dient in Wahrheit aber der Kalibrierung autonom fahrender Taxis. Die Fahrzeuge werden mittels der Pixelzeichen auf den Einsatz in Chinas Hauptstadt Peking vorbereitet. Ob das klappt, wird sich in den kommenden Monaten erweisen. Zur Sicherheit wird zunächst ein Mitarbeiter des Taxidienstes Apollo Go an Bord bleiben, um im Notfall eingreifen zu können. Bis 2030 möchte der Anbieter seinen Service in 100 chinesischen Städten anbieten.

