Um das so gut wie möglich zu verhindern, hat das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf das Projekt »KI_eeper« gestartet, das sich vor allem an die produzierende Industrie richtet. Der Erfahrungsschatz der »Babyboomer« soll dabei mittels Künstlicher Intelligenz für die Zukunft gesichert werden. »Vieles, was diese Männer und Frauen leisten, beruht auf Sinneswahrnehmungen«, sagte mir die projektverantwortliche Soziologin Nicole Ottersböck in einem Interview .

Ein Mensch, der zwanzig Jahre an der gleichen Maschine stand, höre zum Beispiel, wenn etwas nicht stimme. Er nehme kleinste Abweichungen wahr und habe vieles »im Gefühl«, was sich oft kaum in Worte fassen lasse. Um das Wissen dennoch zu sichern, biete sich der Einsatz von Technologie an. So könnte man die Geräusche einer Maschine aufnehmen – und anschließend von den älteren Mitarbeitern bewerten lassen.