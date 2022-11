USA auf der Klimakonferenz Joe Biden, der Ankündigungsweltmeister

Am Freitagnachmittag spricht US-Präsident Joe Biden auf der COP27 in Ägypten. Er soll den Verhandlungen eigentlich neuen Schwung geben – kann das gelingen? Und was ist von den USA noch zu erwarten?

Aus Scharm al-Scheich berichtet Susanne Götze