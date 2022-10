Nicht schon wieder: Als Polen am Mittwoch ein Leck in der Ölpipeline Druschba meldete, dürften viele Sabotage befürchtet haben. Schließlich ist es erst wenige Wochen her, dass offenbar absichtlich herbeigeführte Unterwasserexplosionen die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 aufgerissen haben. Die Sabotage an den Kommunikationskabeln der Deutschen Bahn , die am Wochenende den Bahnverkehr in Norddeutschland lahmlegte, liegt sogar erst wenige Tage zurück.