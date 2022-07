Niedrigwasser im Sommer traten in den vergangenen Jahren immer häufiger auf. Bereits im Hitzesommer 2018 hatten niedrige Pegelstände die Schifffahrt über Monate eingeschränkt und die Industrie belastet. Damals sank die Menge der per Schiff transportierten Güter in Deutschland verglichen mit dem Vorjahr um elf Prozent ab. Einige Schleusen am Rhein verzeichneten sogar einen Rückgang von bis zu 25 Prozent.

Hilft gegen Niedrigwasser: kleinere Schiffe und Wasser aus Talsperren

Auch bei Kraftwerken kann das Niedrigwasser schnell zum Problem werden: »Flussnahe Kraftwerke entnehmen Wasser zu Kühlzwecken und leiten dies dann erwärmt wieder ein. Behördliche Auflagen können dazu führen, dass eine Kühlwasserentnahme und erwärmte Wasserrückgabe nicht mehr zugelassen wird, wenn bestimmte Pegelstände unterschritten werden«, so Lehmann.