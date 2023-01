Zwei Flecken-Querzahnmolche erleben ihren langsamen Tod in einem Naturpark in Kanada vor kunterbunter Kulisse: Eine purpurrote Schlauchpflanze ist den Tieren zum Verhängnis geworden. Das fleischfressende Gewächs fängt seine Beute in glockenförmigen Blättern, auch Kannen genannt. Forscher entdeckten erst kürzlich, dass die Pflanzen neben Insekten auch junge Amphibien erbeuten. Die Fotografin Samantha Stephens machte das Foto. Nun gewann sie damit den Wettbewerb Close-up Photographer of the Year .

