Die Zähne sind geputzt für den großen Auftritt. Am 18. April soll das 3,9 Meter hohe Skelett des Tyrannosaurus rex TRX-293 in der Auktionshalle Zürich versteigert werden. Dessen Kosename »Trinity« deutet auf die fragwürdige Herkunft der räuberischen Echse hin: Das Skelett wurde aus drei verschiedenen Exemplaren zusammengestückelt. Kritiker erinnert dieses naturkundliche Artefakt deshalb an Frankensteins Monster. Das schmälert aber wohl nicht das Kaufinteresse, wie sich an der Höhe des Startgebots ablesen lässt: fünf Millionen Euro.

