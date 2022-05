Deutschland hat sein Ressourcen-Budget für 2022 verbraucht. Am 125. Tag des Jahres sind bereits sämtliche natürlichen Ressourcen erschöpft, die bei einer nachhaltigen Nutzung eigentlich bis zum Jahresende zur Verfügung stehen sollten. Unter einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen versteht man, dass nur so viel verbraucht wird, wie auch nachwächst. Auch wären bereits an diesem Mittwoch weltweit alle ökologisch verkraftbaren Emissionen ausgestoßen – würden alle Staaten der Erde so haushalten wie Deutschland.