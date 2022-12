Impfstoffe gegen das Ebolavirus lösen eine rasche und recht dauerhafte Immunreaktion aus – das geht aus einer großen Impfstudie in Westafrika hervor. Demnach waren zwei Wochen nach der Erstimpfung spezifische Antikörper im Blut der Empfänger enthalten, die bis zu ein Jahr lang nachweisbar waren. Schwerwiegende Nebenwirkungen als Folge der Injektionen wurden nicht beobachtet, berichtet ein Team um Mark Kieh von der Partnership for Research on Ebola Virus in Liberia im »New England Journal of Medicine« .