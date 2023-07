Edelsteine Rätsel um Diamanten-Entstehung gelüftet

2 / 6

Quellen der Diamanten: Unter Afrika und unter dem Pazifik liegen die Magmazonen, aus denen sich Edelstein-Explosionen speisen. Kontinente, die sich über die Zonen schieben, kommen in den Genuss von Diamantlieferungen aus der Tiefe. Die Karte zeigt, wo einst Magmaraketen Diamanten an die Oberfläche geschossen haben. Damals sah die Weltkarte allerdings anders aus. Vor 200 Millionen Jahren lag Nordamerika dort, wo heute der Nordatlantik schwappt. Die Diamanten, die in der Karte im Nordatlantik eingezeichnet sind, finden sich also heute in Nordamerika (siehe vorherige Abbildung). Viele Hunderte Millionen Jahre zuvor driftete Nordamerika über die heutige Pazifikregion. Damals entstanden Diamantvorkommen, die sich heute in Kanada finden (siehe vorherige Abbildung).