Rauchschwaden über einer brennenden Chemiefabrik: Rauch ist für Einsatzkräfte immer ein großes Problem: Er ist lebensgefährlich, behindert die Sicht – und verlangsamt damit die Rettung von Menschenleben.

Wissenschaftler an einem neuen Zentrum für Robotik in Edinburgh wollen die Brandbekämpfer nun aufrüsten: Gemeinsam mit der Feuerwehr der Stadt haben sie einen intelligenten Helm entwickelt.

Der Helm ist vollgestopft mit Sensoren, unter anderem Wärmebildkamera und Radar. Eine künstliche Intelligenz wertet die Daten in Echtzeit aus – das Ziel: Durchblick im Qualm.

Dr. Chris Lu, Forschungsleiter

»Diese Kamera kann durch Rauch hindurchsehen. Mit modernsten Deep-Learning-Methoden interpretieren wir die Daten und extrahieren automatisch die Standorte des Opfers sowie der Feuerwehrleute.«

Der Probeeinsatz ist vorbei - wie macht sich der Helm?

Glynn MacAffer Feuerwehr- und Rettungsdienst Schottland:

»Er beeinträchtigt die Leistung nicht. Die Ausrüstung am Helm wiegt nicht viel im Vergleich zu der tragbaren Wärmebildkamera, die wir im Moment einsetzen. Die herkömmliche Kamera muss man tragen, somit ist eine Hand belegt. Die Integration in das Visier oder in den Helm wäre ein großer Vorteil«

Genau das planen die Forschenden: Sie wollen nun einen neuen Prototyp bauen, bei dem alle Sensoren im inneren des Helmes integriert sind.