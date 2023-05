Scheue Wildtiere lassen sich damit nachweisen , ebenso seltene Krankheitserreger: Mit DNA-Proben aus der Umwelt, auch environmental DNA oder eDNA genannt, gehen Forschende diversen Fragen der Ökologie und Umweltbiologie nach. Das Team eines Geotechnik-Dienstleisters etwa arbeitet derzeit daran, mithilfe von eDNA-Analysen die Biodiversität rund um Offshore-Windparks in der Nordsee zu katalogisieren. Tourismusanbieter wiederum wollen Daten über die Verbreitung von Walen in Portugal, Frankreich, Italien, Irland, Norwegen und Island sammeln, und Drohnen sollen in den Kronen von Urwaldbäumen nach bislang unbekannten Arten fahnden.