Was aussieht wie eine Trickfilm-Vorführung im Mädchenpensionat, ist eine Demonstration hoher Ingenieurskunst. Das Publikum in der Science City in Ahmedabad verfolgt einen Livestream der ersten indischen Mondlandung. Die bunte Raumsonde »Chandrayaan-3« setzte am Mittwoch nach knapp sechs Wochen Flugzeit sanft auf der Südseite des Erdtrabanten auf. Damit gelang dem bevölkerungsreichsten Land der Erde, was zuvor nur die USA, China und die Sowjetunion geschafft hatten. Die russische Sonde »Luna-25« war dagegen am vergangenen Wochenende abgestürzt.

