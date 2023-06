Aktuelle Bilder der Nasa zeigen nun, wie es mit einem der A-76-Abkömmlinge weiterging. Die Aufnahmen liefern Hinweise darauf, wie sich Eisberge auf ihren Reisen im Laufe der Zeit verändern.

2400 Kilometer in zwei Jahren

Auf diesem Satellitenbild der Woche ist A-76A im Mai 2023 zu sehen: Noch immer groß und doch schon arg geschrumpft. Inzwischen treibt der Eisberg nahe der abgelegenen Insel Südgeorgien, etwa 2400 Kilometer nördlich des Filchner-Ronne-Schelfeises, wo er einst herkam. »Es ist beeindruckend, sich vorzustellen, dass er in etwa zwei Jahren so weit gekommen ist«, sagt Christopher Shuman, Glaziologe an der University of Maryland, in einer Pressemitteilung der Nasa .