Zum ersten Mal seit mehreren Jahren herrschen im tropischen Pazifik wieder El-Niño-Bedingungen. Das teilte die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf mit. Das Wetterphänomen kann Klima und Wetter in großen Teilen der Welt beeinflussen – mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird El Niño die zweite Jahreshälfte bestimmen, so die Prognose der WMO. Die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass seine Stärke »mindestens moderat« sein wird.