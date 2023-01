Wetterphänomen El Niño kündigt sich an – die kommenden Jahre dürften heiß werden

Die Wahrscheinlichkeit, dass der bisherige Rekord des heißesten Jahres bis 2026 übertroffen wird, liegt bei 93 Prozent, schätzte die Weltwetterorganisation (WMO) im November. Wann El Niño seine ganze Wucht zeigen wird, sei noch nicht klar. Zu 25 Prozent beginnt schon in diesem Sommer eine El-Niño-Phase. Das bisherige Rekordjahr 2016 lag im globalen Durchschnitt 1,3 Grad über dem Temperaturniveau von 1850 bis 1900.

Heißes Christkind

Was sind La Niña und El Niño? Korrekt heißt es »El Niño Southern Oscillation« oder abgekürzt »Enso«. Es bezeichnet ein gekoppeltes Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik. Bei der Warmphase El Niño bringt die Strömung Meereswärme in höhere Breiten, die teils über Verdunstung in die Atmosphäre abgegeben wird. Weil Fischer in Peru die Erwärmung zum Jahresende merkten, nannten sie das Phänomen El Niño, was übersetzt das Christkind bedeutet.