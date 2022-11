Unter normalen Bedingungen wehen Passatwinde entlang des Äquators im Pazifik von Osten nach Westen. Sie drücken das Wasser in diese Richtung und spülen so warmes Oberflächenwasser in die Region um Indonesien. Um Südamerika dringt gleichzeitig kaltes Wasser aus den Tiefen des Ozeans an die Oberfläche. Wenn die Winde bei einem El Niño-Event nachlassen, schwappen die warmen Wassermassen aus Ostasien in Richtung Amerika. Innerhalb von ein paar Monaten bewegen sich gigantische Mengen warmen Wassers durch den Pazifik. Das Wasser gibt vor Südamerika Wärme und Feuchtigkeit an die Luft ab.