In einer luftdichten Plastikkabine mit großen Fenstern sollen Ausflügler schon bald gen Weltraum schweben können, für den Auftrieb sorgt ein mit ­Helium gefüllter Ballon. Der Prototyp des Zweisitzers – neben der Pilotin oder dem Piloten ist Platz für einen Fahrgast – wurde jetzt von dem japa­nischen Start-up Iwaya Giken in Tokio vorgestellt. Die Reise würde in ungefähr zwei Stunden in eine Höhe von etwa 25 Kilometern führen, damit der Passagier einen Blick ins All genießen kann. Nach einem Stündchen geht’s wieder abwärts. Kosten soll der Spaß ungefähr 180 000 Dollar.

(Feedback & Anregungen? )