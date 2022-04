Ich mache für diese verhängnisvolle Entwicklung Tesla-Chef Elon Musk persönlich verantwortlich. Dreimal in den letzten 15 Jahren hatte ich Gelegenheit, Musk zu treffen . Besonders bei den ersten Gesprächen erlebte ich einen Mann mit einer Vision. Musk wollte die Welt wortwörtlich mit E-Mobilen elektrisieren, den Massenmarkt erreichen, Autofahren ohne schlechtes Gewissen ermöglichen.

Wie eine Seuche steckt dieses Übel all jene Autoentwickler an, die nach verplemperten Verbrennerjahren nun doch noch schnell auf den E-Auto-Zug aufspringen wollen und, vermutlich um Eindruck zu schinden, lieber klotzen statt kleckern.

Damit ist der »Schwaben-Trumm«, wie das Auto von meinem Kollegen Arvid Kaiser so trefflich genannt wird , fast schon ein Lkw und steht für einen bedenklichen Trend: die E-Auto-Fettsucht.

Gigafactory in Brandenburg: Sind Autos von Tesla gut fürs Klima oder ein verhängnisvoller Rückschritt?

Im Moment hat Elon Musk die dicksten Eier der Welt. Leider hat er auf dem Weg dorthin seine Vision verloren. Nur gut, dass es auf dem Mars nichts gibt, was sich kaputt machen lässt.

Das beste Auto ist eines, das weder gebaut noch gekauft wird. Danach kommt dann ein Kleinwagen mit Elektroantrieb, am besten genutzt von möglichst vielen Menschen, zum Beispiel per Carsharing. Ganz weit hinten rangieren Autos wie der EQS-SUV oder der Tesla Model X. Es sind Autos zum Fremdschämen. Und sie zerstören den Zauber und das Potenzial der E-Mobilität. Wer das noch nicht verstanden hat, verrät die nächste Generation.

Stattdessen suhlen sich die Autobauer in Geschäftsmodellen von gestern. Beim Autofahren geht es offensichtlich immer noch darum, wer die dicksten Eier hat. Es ist zu erwarten, dass nach dem Abgasskandal der Recyclingquotenskandal kommt, weil die Firmen versuchen werden, ihre umweltschädlichen Riesenbatterien grün zu waschen.

Dass Tesla zunächst das ebenfalls enorm wuchtige Model S produzierte, war Strategie. Im Luxusmarkt sind die Margen höher, nur so konnte die Firma anfangs überleben. Und natürlich hat Tesla den Elektroantrieb wesentlich vorangebracht. Inzwischen jedoch wäre es längst an der Zeit, die Vision von der umweltfreundlichen Massenmobilität umzusetzen. Es wäre die Chance, eine strombetriebene Verkehrswende einzuleiten, die ihren Namen verdient.

