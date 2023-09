Eine kurze Google- und Archivanfrage lieferte mir weit über hundert Artikel, die in den vergangenen vier Wochen in Zeitungen und Onlinemedien überall in der Republik veröffentlicht wurden. So konnte ich unter anderem erfahren, dass die Elterntaxis in Oedekoven bei Bonn angeblich bis genau vor die Schultür fahren und im Schussental unter der Maxime »Fight the Eltern-Taxi« gegen die Bringdienste gekämpft wird.

Ich wollte mir nicht alles antun, was über das Verkehrsaufkommen vor deutschen Schulen und Kitas veröffentlicht wurde, aber mir fiel auf, dass in vielen Berichten mal wieder das übliche Klischee bemüht wurde: Es sind wohl vor allem SUV und andere fette Karren, in denen die Kinder transportiert werden. Fiesta-, Golf- oder Seat Ibiza-Fahrer scheinen irgendwie umweltbewusster und weniger bequem zu sein.

Außerdem vergaß kaum ein Kollege, den offenbar grassierenden kindlichen Bewegungsmangel zu beklagen, schädliche Auswirkungen aufs Klima zu beleuchten und auf umwelt- und gesundheitsbewusste Alternativen hinzuweisen: »Laufbus«-Gemeinschaften zum Beispiel oder Fahrradgruppen, die von Eltern begleitet werden. Studien hätten längst bewiesen, dass ein bisschen Sport vor dem Schulbeginn gut sei für Konstitution und Klima.