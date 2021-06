Coronapandemie Achtelfinale vor 45.000 Zuschauern – Politiker warnen vor EM-Sorglosigkeit

Erstmals bei dieser EM sind am Dienstagabend 45.000 Zuschauer im Wembley-Stadion erlaubt – mitten in der Coronakrise. Vor dem Achtelfinale schlagen Politiker nun Alarm: »Wir machen so alles kaputt.«