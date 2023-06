Bei Endometriose siedeln sich Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutter an. Sie können etwa am Bauchfell, den Eileitern, dem Darm, der Blase und jeder anderen Stelle des Körpers wachsen und bilden sogenannte Endometriose-Herde. Diese verhalten sich wie die Gebärmutterschleimhaut. Mit dem Zyklus wird in den Herden Schleimhaut aufgebaut, die mit der Menstruation bluten. Doch anders als in der Gebärmutter fließt Blut etwa am Bauchfell nicht richtig ab. So entstehen Blutansammlungen und Zysten, die verkleben, vernarben und sich entzünden können. Auch unabhängig von der Periode lösen die Herde teils enorme Schmerzen aus. Weil die Ursache der Krankheit nicht geklärt ist, lässt sie sich bisher nicht vorbeugen oder umfassend therapieren.