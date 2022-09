Zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland sollen bis Mitte April genutzt werden können – als Notreserve. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag verkündet. Der Geschäftsführer des TÜV-Verbands äußerte sich in der »Bild«-Zeitung nun skeptisch: Die Kraftwerke könnten die »zeitkritische Funktion« nicht wahrnehmen.