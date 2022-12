Für eine sichere Gasversorgung in Deutschland und Europa gelten LNG-Terminals als entscheidend. Seit September liefert Russland kein Erdgas mehr über Pipelines direkt nach Deutschland, 2020 wurde so noch mehr als die Hälfte des Bedarfs gedeckt. Die Bundesregierung plant langfristig, den Erdgasverbrauch durch den Einsatz etwa von Wasserstoff und erneuerbaren Energien zu decken – in den kommenden Jahren ist das Land jedoch weiter auf verflüssigtes Erdgas angewiesen.