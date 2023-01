Für denkmalgeschützte Gebäude Firma baut Terrakottafliesen – mit unsichtbaren Solarzellen

In Handarbeit werden die Fotovoltaikzellen eingearbeitet und unter einer Polymermasse bedeckt – so entstehen Solarpanels, die aussehen wie Terrakottafliesen. In der archäologischen Stätte Pompeji werden sie schon getestet.