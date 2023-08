Die Menschheit nutzt mehr ökologische Ressourcen, als eigentlich pro Jahr verfügbar sind, damit kein Ungleichgewicht entsteht. Laut Berechnungen lebt die Erdbevölkerung daher ab Mittwoch über ihre Verhältnisse: Der 2. August ist nach den Kalkulationen der amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network in diesem Jahr der Erdüberlastungstag. Wenn alle so aufwendig leben würden wie die Menschen in Deutschland, wäre der Tag schon am 4. Mai gewesen.