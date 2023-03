Zwar ist die Zahl der Tuberkulose-Fälle im Jahr 2021 in Europa um 23 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 zurückgegangen. Im Vergleich zu 2020 ist sie allerdings gestiegen. Die WHO zählt 53 Länder zu Europa, in denen fast 900 Millionen Menschen wohnen.

Krankheit bricht teils erst nach Jahren aus

Bei Tuberkulose handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die von Bakterien verursacht wird und meldepflichtig ist. Die Erreger werden vor allem durch Husten und Niesen ausgeschieden und verbreiten sich über Aerosole in der Luft. Ob es zu einer Ansteckung kommt, hängt unter anderem davon ab, wie lange und wie intensiv der Kontakt mit Erkrankten war und wie empfänglich die Person für eine Infektion ist.