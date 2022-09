Bisher wurden noch keine offiziellen EU-Basisdaten für die Lebensmittelverschwendung in landwirtschaftlichen Betrieben im Jahr 2020 veröffentlicht. Die Studie stützt sich daher auf Berechnungen des Lebensmittelverschwendungsindex des Uno-Umweltprogramms und einer WWF-Metastudie, beide aus dem Jahr 2021. Der Bericht geht von etwa 90 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen in der Primärproduktion aus – dreimal mehr als Haushaltsabfälle.

Die Verschwendung ist dabei den Autorinnen und Autoren zufolge in Ländern mit hohem Einkommen größer als in Länder mit kleinerem Einkommen. Der größte Teil der Verschwendung werde jedoch wahrscheinlich gar nicht erst erfasst, schreibt der »Guardian«, denn in der Regel würden Lebensmittel, die in den landwirtschaftlichen Betrieben nicht geerntet, nicht verwendet oder nicht verkauft werden, auch nicht berücksichtigt werden. Schätzungsweise 20 Prozent der Lebensmittelproduktion in der EU werden jedes Jahr verschwendet.