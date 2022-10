Im Rahmen des Green Deals will die Europäische Union verhindern, dass gefährliche Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Doch nun verzögert sich die Umsetzung einer Verordnung für Chemikalien so sehr, dass sie in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr abgeschlossen werden wird. Das geht aus einem Planungsdokument der EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen hervor. Zunächst hatte die französische Zeitung »Le Monde« berichtet .