1 / 8

Seine fünf Arme lassen es schon erahnen: Tatsächlich zeigt diese Aufnahme einen Seestern. Genauer einen Fledermausstern, auch Seefledermaus genannt. Und noch ein wenig genauer das Nervensystem eines juvenilen Seesterns. Das Bild stammt von Laurent Formery, der an der Marine Station der Stanford University zur Evolution des Nervensystems forscht. Damit gewinnt er beim »Evident Image of the Year Award 2022«.