Extremwetter, Übernutzung, Verschmutzung Ökosysteme könnten schneller kollabieren als angenommen

Mehr als ein Fünftel der Ökosysteme weltweit könnten bereits in den nächsten Jahrzehnten kollabieren und damit früher als bisher angenommen. Zu dem Schluss kommt ein internationales Forscherteam in einer Studie, die in der Fachzeitschrift »Nature Sustainability« veröffentlicht wurde. Unter den gefährdeten Wäldern und Seen sind auch für das Weltklima entscheidende Landschaften wie der Amazonas. Dessen Kipppunkt, mit der eine ökologische Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, die sich nicht mehr aufhalten lässt, wurde bisher erst Ende des Jahrhunderts erwartet.