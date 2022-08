Zur Orientierung: Allein ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen würde Zahlen des Umweltbundesamtes zufolge bis 2030 mehr CO₂ einsparen als die 13,66 Megatonnen, die Wissings Larifari-Vorschlag verspricht. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist keineswegs Ausdruck einer totalitären Ideologie, wie man in der FDP gern zu suggerieren versucht, sondern in europäischen Staaten wie Schweden, Irland, Belgien, Portugal, Spanien und sogar der freiheitsliebenden Schweiz längst Standard.

Selbst ein Tempolimit von 130 km/h (wie in etwa Italien, dem Mutterland von Lamborghini, Maserati und Ferrari) würde bis 2030 12 Megatonnen CO₂ einsparen. Also immer noch fast so viel wie Wissings Luftnummer. Nur eben tatsächlich, nicht bloß gehofft. Kombiniert mit einem 9-Euro-Ticket wären das dann schon knapp 70 Megatonnen Einsparung. Immer noch weit vom Ziel entfernt, aber immerhin etwas.

Die Fiktion, dass alles so bleiben kann

Die FDP versucht derzeit, die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass sich in Deutschland eigentlich nichts ändern muss. Doch Wissings Progrämmchen würde gerade mal für ein Zwanzigstel des eigentlichen Ziels reichen. Wenn es denn funktionieren würde, was, wie gesagt, viel mit Wunschdenken zu tun hat.

Wenn man diesen dramatischen Abstand in den Blick nimmt, wird auch klar, was die FDP derzeit mit Fingern in beiden Ohren und lautem Lalalala auszublenden versucht: Es muss sich sehr viel ändern in der Art, wie wir uns in Deutschland fortbewegen, und zwar sehr schnell. Weniger Autoverkehr, Tempolimit, mehr auf die Schiene, mehr Fahrrad, mehr Carsharing und Carpooling, mehr Elektromobilität, viel, viel mehr öffentlicher Nah- und Regionalverkehr.

»Wir versuchen es gar nicht!«