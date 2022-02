Liebe Leserin, lieber Leser,

hier eine gute Nachricht: Die Atemluft wird zum Glück immer besser in Deutschland. Wie das Umweltbundesamt gerade meldet, haben im vergangenen Jahr nur wenige fest installierte Messstationen zu hohe Stickoxid-Werte angezeigt. Die Grenzwerte für Feinstaub wurden sogar nirgendwo übertroffen. Die Messgeräte standen allerdings oft an den traditionellen Problemzonen, etwa am Stuttgarter Neckartor, der ehemals schmutzigsten Kreuzung Deutschlands. Wie sauber ist aber die reale Atemluft in den Wohnvierteln?