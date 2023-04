Forscherinnen und Forscher haben in einer Kohortenstudie die Daten von mehr als 32.000 Personen in England, Südkorea, Taiwan und Kanada analysiert. Alle Teilnehmenden hatten eine Treibermutation des EGFR-Rezeptors, einem epidermalen Wachstumsfaktor, der vor allem bei Menschen mit Lungenkrebst auftitt, die keine Raucherinnen oder Raucher waren. Die Untersuchung zeigt nun, dass eine erhöhte Konzentration von Feinstaubpartikeln in der Umgebungsluft, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, bei EGFR-mutationspositiven Personen mit einem zunehmenden Risiko für ein nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, eine Krebsart in der Lunge oder in den Atemwegen, einhergeht.